Rafael Seligmann beschreibt in seinem Buch "Brandstifter und ihre Mitläufer" die Karrieren berühmter Politiker und die Dynamiken dahinter. Und damit haben wir alle was zu tun.

Demokratie gegen Brandstifter: Warum wir alle was tun müssen

Viele Leute glauben, Demokratie ist ein Geschenk und das wird ewig so bleiben. Nichts wird ewig bleiben. Auch keine Demokratie bleibt ewig, wenn man sie nicht stabilisiert. Die Demokratie braucht die Mitwirkung der Leute.

Brandstifter und ihre Mitläufer: Putin, Trump und Netanyahu

Insbesondere in Zeiten der Veränderung gelingt es Brandstiftern, Millionen Menschen mit ihren scheinbar wirksamen Lösungen für sich einzunehmen. Der Historiker und Politologe Rafael Seligmann beleuchtet in seinem aktuellen Buch "Brandstifter und ihre Mitläufer" die politischen Karrieren führender Politiker wie Putin, Trump, Netanyahu oder Xi Jinping. Aber es geht auch darum, was wir alle als Gesellschaft damit zu tun haben. Dazu steht im Buch zu Anfang ein Zitat aus Shakespeares "König Lear": "Dies ist die Plage der Zeit, in der Verrückte Blinde führen."

Verrückte gab es immer und wird es immer geben. Einen stellungslosen Maler, einen Egozentriker wie Hitler. Einen egozentrischen Milliardär, wie Trump. Einen abgehalfterten Geheimdienstler, wie Putin. Aber sie bringen es fertig die Gesellschaft aufzuwiegeln, aufzuhetzen, zu spalten. Auch Netanyahu in Israel. [...] Diese Verrückten sind die Politiker. Und die Blinden sind wir. Wir müssen alles versuchen, um wieder zu sehen. Zu sehen, was die Fakten sind.

Der Historiker und Politologe spricht in SWR1 Leute auch über die Verantwortung der Gesellschaft in Deutschland und der Welt und wie Brandstifter, wie Putin, Trump und Netanyahu gestoppt werden können.

Der Hintergrund meines Buches ist, dass es Freiheit nicht zum Nulltarif gibt. Man muss für die Freiheit eintreten. Wenn wir das tun, haben die Brandstifter schlechte Karten.

Demokratie und Frieden: Welche Rolle spielt Diplomatie?

Diplomatie richtig betrieben, spiele eine große Rolle für Demokratie und Frieden. Man wisse, dass Kriege keine Lösung zwischen staatlichen Problemen sind. Die Gefahr von autoritären Herrschern wie Putin in Russland, Trump in den USA, Erdogan in der Türkei oder Netanyahu in Israel sei, dass sie (meinen) alles (zu) wissen und nicht mehr auf Fachleute hören, so Rafael Seligmann.

Brandstifter wollen Konflikte nicht beilegen.

Die Säulen der Demoratie

Laut Rafael Seligmann sei es wichtig, die Demokratie gegen Brandstifter zu stabilisieren. Dabei sieht er drei Säulen:

Freie Presse Unabhängige Justiz Verpfichtendes soziales Jahr (für alle)

Das soziale Jahr sei sinnvoll, weil es den Menschen zeige, es ist nicht alles umsonst. Rafael Seligmann findet, durch ein soziales Jahr würde auch der Wille gestärkt werden, zur Wahlurne zu gehen und es sei gut, um die gesellschaftliche Verantwortung zu stärken. Sowohl für Männer als auch für Frauen, eine Unterscheidung sei nicht sinnvoll.

Man kann Menschen helfen, sie dem Staat näher zu bringen.

Darum ist die Demokratie weltweit in Gefahr

Hintergrund zu Rafael Seligmann

Rafael Seligmann kehrte als kleiner Junge in den 50ern aus Palästina nach München zurück, hat Familie in Israel. Er lehrte am Geschwister-Scholl-Institut der Universität München und ist eine wichtige Stimme im deutsch-jüdischen Dialog.