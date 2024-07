Wie es ist 55 Jahre lang als Mann in der Gemeinschaft der Kirche zu leben, 14 Jahre davon als Mönch, und zu wissen "ich identifiziere mich als Frau", verrät Transfrau Sabine Estner.

Coming Out als Transfrau: Ist kirchliches Leben noch möglich?

Sabine Estner ist Diplom-Ingenieurin für Elektrotechnik. 55 Jahre lang hat sie im Körper eines Mannes und in der Gemeinschaft der Kirche gelebt, 14 Jahre davon als Mönch im Kloster. Sie wurde christlich erzogen, hat sich dazu berufen gefühlt ins Kloster zu gehen und ist damit auch zunächst vor ihrer Transidentität geflohen.

Ohne Jesus hätte ich das alles nicht geschafft.

Lesbisch, schwul, bi, trans, queer: Was bedeuten diese unterschiedlichen Begriffe? Lesbisch/schwul: Diese Begriffe beziehen sich auf die sexuelle Orientierung — also darauf, wovon sich Menschen angezogen fühlen. Schwule (Trans*)-Männer fühlen sich von Männern angezogen, lesbische (Trans*)-Frauen von Frauen. Bi: Der Begriff „bisexuell“ bezieht sich ebenfalls auf die sexuelle Orientierung. Bisexuelle Menschen fühlen sich von ihrem eigenen und anderen Geschlechtern angezogen. Es handelt sich hier aber keinesfalls um ein „Nicht-Entscheiden-Können“, wie es in der Pop-Kultur oft dargestellt wird. In der Entstehungsgeschichte bezieht sich der Begriff noch auf das binäre Geschlechtsverständnis (Mann/Frau). Trans: Der Begriff „trans“ oder „transgender“ bezieht sich auf die Geschlechtsidentität, also die eigene Wahrnehmung und Identifikation mit einem Geschlecht (Gender). Bei Trans-Personen unterscheidet sich das Geschlecht, mit dem sie sich identifizieren, von dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht. Der Gegenbegriff lautet „cis“. Die Begriffe „Transgender“, „Transsexuelle“ und „Transvestiten“ bedeuten nicht das gleiche. Queer: „Queer“ stammt aus dem Englischen und bezeichnet von der Cis-Heteronomrativität abweichende Menschen, im Bezug auf sexuelle Orientierung und/oder Geschlechtsidentität. Ursprünglich wurde es als homophobes Schimpfwort verwendet, die so bezeichneten Personen haben das Wort jedoch für sich als positive Selbstbezeichnung erobert. Inter: Die „Intersexualität“ bezeichnet eine „Uneindeutigkeit“ der körperlichen Geschlechtsmerkmale. Das kann sich in den Geschlechtschromosomen zeigen, in der hormonellen Entwicklung oder in einem womöglich uneindeutigen Genital. Intersexualität ist angeboren, wird aber nicht immer bei der Geburt entdeckt. Früher wurde dafür ua. der Begriff „Hermaphroditismus“ verwendet. Non-binär oder nicht-binär, enby/nb: Dieser Begriff bezieht sich auf die Geschlechtsidentität. Non-binäre Menschen sind Menschen, die sich nicht mit dem binären Geschlechtsverständnis (Mann/Frau) identifizieren. Sie können unterschiedliche sexuelle Orientierungen haben und ihre Geschlechtsidentität unterschiedlich ausleben.

Schon von klein auf fühlte sich Transfrau Sabine Estner als Mädchen

Ihr konservativer und katholischer Vater kam nicht damit zurecht, dass sie so mädchenhaft war, dass ihr Backen und Häkeln Spaß machte. Er versuchte mit harten Schlägen einen harten Jungen aus ihr zu machen. Das ging soweit, dass er sie schlug bis sie bewusstlos war. Das hat Sabine Estner gebrochen, sagt sie heute. Sie versuchte sich im Anschluss anzupassen und ihrem Vater alles recht zu machen.

Trauma durch Gewalt und sexuellen Missbrauch

Zwei Jahre nach der Prügelattacke ihres Vaters wird Sabine Estner von einem Großonkel sexuell missbraucht. Damals ist sie 12 Jahre alt. An den Missbrauch kann sie sich zunächst nicht erinnern. Sie leidet an Albträumen, wird schlechter in der Schule und verletzt sich selbst. Ihr Nervensystem ist permanent auf Alarmstufe Rot. Erst in einer Psychotherapie schafft Sabine Estner es, sich an den Vorfall zu erinnern und kämpft noch heute mit den Folgen der Tat.

Geschlechtsangleichende OP war ihre Rettung

55 Jahre lebte Sabine Estner im Körper eines Mannes. Der Weg bis zu ihrer geschlechtsangleichenden OP war lange und schwer. Heute aber ist sie der Meinung, dass Gott sie liebt und sie so erschaffen hat, wie sie ist.

Weihnachten 2017 habe ich vor Jesus und der Transidentität kapituliert und habe mir gesagt: ‚Okay, jetzt habe ich alles durch, alle möglichen Therapien, ich habe Exorzismus, Geisteraustreibung durch, selber gebetet ohne Ende‘ und dann habe ich zu Jesus gesagt: ‚Es gibt nur noch zwei Möglichkeiten: Entweder ich lebe als Frau oder gar nicht mehr‘.

Die OP und auch schon die Entscheidung für die OP bringen Sabine Estner inneren Frieden. Als sie ihren neuen Ausweis mit neuem Namen in den Händen hielt, hatte sie Tränen in den Augen.

Für mich war die OP eine Erlösung. Weil ich wusste, das hat mich auch vor Suizid bewahrt.

Drag, Crossdressing und Trans – Das sind die Unterschiede Crossdressing ist ein Sammelbegriff für Personen, die Kleidung tragen, die nicht ihrer eigenen biologischen Geschlechterrolle entspricht. Es gibt keine Auskunft über die Motivation dahinter: ob öffentlich oder privat, ob als Kostümierung, modische Präferenz, Protest oder aus sexueller Vorliebe. Travestie ist ein Sammelbegriff für die Darstellung des jeweils anderen Geschlechts auf der Bühne, z.B. im Theater, in der Oper, im Kabarett oder im Ballett. Auch Drag Queens und Drag Kings nutzen das Spiel mit den Geschlechterrollen, um eine Bühnenfigur zu erschaffen. Sie nutzen meist Übertreibung als Stilmittel für ihre Darstellung. All dies sollte nicht verwechselt werden mit Trans Personen (Trans Gender, veraltet Transsexuelle). Sie sind Menschen, deren Geschlechtsidentität (engl. gender) nicht oder nicht ausschließlich mit ihrem bei der Geburt zugeschriebenen biologischen Geschlecht (engl. sex) übereinstimmt. Der Begriff Transvestit ist ein veralteter medizinischer und juristischer Begriff, der 1910 durch Magnus Hirschfeld geprägt wurde. Er wird heute weithin als beleidigend empfunden.

Hilfe bei Suizidgedanken Wenn Suizidgedanken im Kopf kreisen, das Gefühl besteht, an einer psychischen Krankheit zu leiden oder die aktuelle Lebenssituation ausweglos erscheint: Nicht zögern, Hilfe annehmen. Für sich selbst oder auch Angehörige. Hilfe und Ansprechpartner:innen findet ihr unter anderem bei der Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 (Anrufe sind kostenlos) oder auf telefonseelsorge.de Deutschlandweites Info-Telefon Depression für Betroffene und Angehörige: 0800 33 44 5 33 Für Kinder und Jugendliche gibt es außerdem die "Nummer gegen Kummer" – erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 116 111.