per Mail teilen

Warum uns Sauna und Eisbäder länger leben lassen, verrät der Langlebigkeitsexperte Dr. Volker Limmroth in SWR1 Leute und gibt uns eine Art "Anleitung für ein langes und gesundes Leben".

Wie werde ich gesund 100 Jahre alt? Welche Art von Sport hilft mir dabei am meisten? Muss ich Mikronährstoffe in Tablettenform zuführen oder reicht gesunde Ernährung? Und warum werden die Leute in einigen Regionen der Welt besonders alt? Mit Fragen wie diesen beschäftigt sich der Langlebigkeitsexperte Professor Dr. Volker Limmroth.

Gene werden überbewertet

Der Einfluss unserer Gene auf unsere Lebenserwartung liegt nur bei 20 bis 30 Prozent. Der Rest wird durch unser Verhalten, unsere Einstellung und Umgebung bestimmt.

Ihm geht es vor allen Dingen um die Verlängerung der "Gesundheitsspanne": der Zeit in unserem Leben, in der wir frei von chronischen Erkrankungen sind und eine gute Lebensqualität haben.

Darum lassen uns Sauna und Eisbäder länger leben

Durch zwei bis dreimal pro Woche saunieren kann man sein Risiko für einen plötzlichen Herztod um 22 Prozent senken. Wer sich in Kältekabinen niedrigen Temperaturen aussetzt, tut was für Muskeln, Gelenke und auch für die gute Laune. Und genauso wichtig wie gesundes Essen, sind Pausen und guter Schlaf.

Experte für ein längeres gesundes Leben

Prof. Dr. Volker Limmroth ist Chefarzt für Neurologie und Intensivmedizin im Klinikum Köln-Merheim. Seine Spezialgebiete sind Schlaganfall, Multiple Sklerose, chronische Schmerzen, Parkinson und Langlebigkeitsmedizin. Er wurde als Top Mediziner in der Ärzteliste der Magazine "Focus Gesundheit" und "Stern" ausgezeichnet.