Journalist Georg Diez beschreibt in seinem Buch "Kippunkte" die 90er als Schlüsseljahrzehnt unserer Gegenwart und Zukunft und zeigt alternative Wege auf.

Kipppunkte: die 90er als Schlüsseljahrzehnt

In den 1990er Jahren wurde die Welt geschaffen, in der wir immer noch leben – und die gerade krachend kollabiert. So beschreibt es der Journalist Georg Diez, der mit den 90er Jahren nicht abrechnet, sondern aufklären will. Denn es geht darum zu trainieren, in Alternativen zu denken. Die Möglichkeiten erkennen, die in jedem Krisenmoment vorhanden sind. Und an die Handlungsfähigkeit zu glauben, als Einzelner, in der Gemeinschaft, als Demokratie.

Wie können wir aus den Fehlern der Vergangenheit Ideen und Alternativen für die demokratische, ökonomische und technologische Zukunft ableiten?

Georg Diez ist Journalist und Buchautor, schreibt für deutsche und internationale Medien. Als Fellow der Max-Planck-Gesellschaft und von Project-Together beschäftigt er sich mit Fragen demokratischer Innovation. In seinem Buch "Kipppunkte" analysiert er die Versprechen der Neunziger bis zu den Krisen der Gegenwart.