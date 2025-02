Mannheims Stadtprinz 2025: Soldat, Krankenpfleger und Galopptrainer

Stadtprinz bei der Mannheimer Carnevalsgesellschaft Feurio: Für Marco Klein ist ein großer Traum in Erfüllung gegangen.

Soldat, Krankenpfleger und Galopptrainer: Marco Klein arbeitete schon in den unterschiedlichsten Berufen. Bei einem Stammtisch der Mannheimer Carnevalsgesellschaft Feuerio wurde er gefragt, ob er sich vorstellen könne, Stadtprinz zu werden. Konnte er. Denn der 45-jährige war schon als Kind von Mutter und Opa in Kostüme gesteckt worden.

Der Traum von Marco Klein: Einmal Karnevalsprinz in Mannheim sein

Nun regiert Marco Klein als "Marco II. vom Hippodrom". Er ist Betreiber der Event- und Veranstaltungslocation "Hippodrom" auf dem großen VIP-Zelt auf der Waldrennbahn in Seckenheim und Krankenpfleger in der Notaufnahme einer Weinheimer Klinik. Zuvor leitete er den "Rennstall Klein" an der Seckenheimer Waldrennbahn und war Soldat auf Zeit.

Als Berufssoldat erlebte er drei Einsätze in Afghanistan. Darunter als Leiter der Notaufnahme des Einsatzlazaretts in Kabul. Wie Marco Klein mit all den unterschiedlichsten Herausforderungen umgeht und was ihn als Stadtprinz in der Mannheimer Fastnacht (nicht nur) am Rosenmontag erwartet, das erzählt Marco Klein in SWR 1 Leute.