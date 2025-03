Warum Emotionen so wichtig sind und wie wir sie wirklich fühlen, verrät Psychologe Lukas Klaschinski in SWR1 Leute und in seinem Buch "Fühl Dich ganz".

In unseren Gefühlen finden wir den Kompass unseres Lebens.

Lukas Klaschinski widmet sich als Psychologe, Podcaster und Autor den Emotionen in all ihrer Vielfalt. In seinem Buch "Fühl Dich ganz" beschreibt er, was wir gewinnen, wenn wir unsere Emotionen verstehen und zulassen. Schon 2014 startete er seinen ersten Podcast "Beste Freundinnen", der heute zu den reichweitenstärksten Beziehungspodcasts in Deutschland zählt. 2018 gründete er die Audio-Produktionsfirma "Auf die Ohren". Mit der bekannten Psychologin Stefanie Stahl startete er den Podcast "So bin ich eben!". Psychologische Methoden untersucht er nicht nur in Büchern, Podcasts und Sendungen, sondern testet sie an sich selbst.