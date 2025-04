per Mail teilen

Führungskräfte haben Macht und nutzen diese. Die Folgen können gravierend sein. Wie wir besser mit Macht umgehen können? Antworten von Diplompsychologe Carsten C. Schermuly.

An der Spitze eines Unternehmens oder in der Schaltzentrale eines ganzen Staates: Führungskräfte haben Macht. Sie nutzen die Macht aber ganz unterschiedlich, sagt Diplompsychologe Carsten C. Schermuly. Und für die Führungskräfte selbst hat Macht ebenfalls unterschiedliche Folgen. Von Euphorie über die Sucht nach noch mehr Macht bis zu Empathieverlust ist alles möglich.

Wie können wir mit Macht umgehen?

Carsten C. Schermuly ist überzeugt, dass ein guter Umgang mit Macht wichtig ist. Und: dass dieser gute Umgang auch möglich ist, wenn man versteht, wie Macht psychologisch funktioniert. Er möchte, dass wir sensibler und verantwortungsvoller mit Macht umgehen.

Macht als ständiger Begleiter im Alltag

Sein Buch "Die Psychologie der Macht" soll unseren Blick dafür schärfen. Wir sollten uns der Allgegenwärtigkeit von Macht bewusst sein. Nur dann können wir konstruktiv mit ihr umgehen. Schließlich begegnet Macht uns im Alltag doch recht regelmäßig. Bei der nächsten Gehaltsverhandlung genauso wie beim Blick in die Nachrichten, wenn wir vom nächsten Aufreger rundum US-Präsident Donald Trump hören.