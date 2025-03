Hilfsorganisation "Gemeinsam Europa e.V.": Alles für die geliebte Ukraine

per Mail teilen

Aus Liebe zu einer Frau entstand die Liebe zu einem Land und letztlich eine Hilfsorganisation für die Ukraine. Filmemacher Pirmin Styrnol erzählt über Hoffnungen und Fortschritte.

Filmemacher Pirmin Styrnol und seine Freundin Anzhelika während der posthumen Verleihung von Orden an ukrainische Soldaten, die während des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gefallen sind. SWR Alexander Bürger

Der Filmemacher Pirmin Styrnol aus Lahr hat sich verliebt. Vor Jahren schon in seine ukrainische Freundin und somit auch in ihre Heimat. Der Krieg dort ist für ihn nicht zu ertragen. Nur zusehen konnte er nicht, deshalb rief er die Hilfsorganisation "Gemeinsam Europa e.V." ins Leben.

Hilfe für die Ukraine – nicht nur mit Hilfsgütern

"Gemeinsam Europa e.V." ist eine Initiative, die sich in der Mitte der Gesellschaft ansiedelt. Vom 13-jährigen Schüler bis zur 78 Jahre alten Rentnerin machen alle mit. Was in Lahr im Schwarzwald begann, hat mittlerweile viele Unterstützer:innen, Spender:innen und Mitglieder aus dem ganzen Bundesgebiet, aus der Schweiz und eben auch aus der Ukraine.

Beim Dreh für den Dokumentarfilm "Weil wir es müssen": Pirmin Styrnal im Lager mit Hilfsgütern für die Ukraine. Anzhelika Kovalenko

Dorthin haben sich in den vergangenen Jahren etliche Transporte mit Hilfsgütern auf den Weg gemacht. Aber es geht dem Verein auch um die Förderung der kulturellen Zusammenarbeit. Zuletzt brachte er auch ein deutsch-ukrainisches Kinderbuch heraus.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von pirminhoshvili: "So sieht übrigens dieser russische Verhandlungs- und Friedenswille aus, von dem Trump die ganze Zeit redet"

Russischer Angriffskrieg erschüttert pazifistische Prinzipien

Für dieses gesamte Engagement wurde der Verein etwa mit dem Integrationspreis Ortenau und dem Lahrer Bürgerpreis ausgezeichnet. Pirmin Styrnol war kurz nach Kriegsbeginn 2022 bereits Gast in SWR1 Leute, da gab es "Gemeinsam Europa e.V." noch nicht.

Da erzählte er etwa, dass er durch den Russischen Angriffskrieg seine pazifistischen Prinzipien aufgegeben habe und etwa Geld an das Ukrainische Militär gespendet hat, damit sich die Heimat seiner Freundin sich verteidigen kann. In diesem Sommer wollen die beiden übrigens heiraten. In der Ukraine.