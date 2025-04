per Mail teilen

Heute wissen wir besser als in den früheren Generationen, wie die Liebe gelingt. Und Christian Thiel ist Experte dafür. Er verrät in SWR1 Leute Tipps für unsere Beziehungen.

Die Welt dreht sich schneller und schneller, wirtschaftliche und technologische Veränderungen breiten sich in einem rasanten Tempo aus. In so einer Welt gibt die Liebe Menschen mehr Halt denn je. Das sagt Christian Thiel, der als Single- und Paarberater und Podcaster arbeitet.

Heute wissen wir, wie Liebe gelingt

Er sieht beste Voraussetzungen, um gelingende Liebe noch stärker zu genießen als in den Generationen zuvor. Durch den Fortschritt wissen wir heute besser wie Liebe gelingt. Und die Gleichberechtigung ermöglicht Partnerschaften eine Begegnung auf Augenhöhe. Christian Thiel studierte Philosophie und Germanistik und arbeitete lange am "Institut für tiefenpsychologische Individualpsychologie".