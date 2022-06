Lieblingsband/-titel

Nicole Köster mag Musik, wenn sie berührt - ganz egal - ob Felix Meyer, der als Straßenmusiker durch Deutschland gereist ist, die SWR BigBand gemeinsam mit den New York Voices und dem SWR Vokalensemble mit einer atemberaubenden Version von Bohemian Rhapsody begeistert oder ein sensationelles Konzert von System of a Down bei Rock am Ring.

Blick auf Baden-Württemberg

Nicole Köster findet Baden-Württemberg so vielfältig wie das Land der 1000 Berge - Untertitel des Sauerlandes, aus dem sie stammt - nur, dass in Baden-Württemberg zu den Hügeln noch richtiger Schwarzwald, Bodensee, Allgäu mit coolen Fahrradstrecken und Bergtouren dazukommen.

Wenn sie nicht Moderatorin geworden wäre...

... dann hätte sie den Traum von der eigenen Schafsherde vielleicht verwirklicht und würde auf einer kleinen Alm schaffen.

Lieblingssprichwort/-fluch

Da sie kein Schwäbisch kann - hat sie den Schwaben-Schimpfomat entdeckt - vielleicht findet sich da was Passendes für jede Gelegenheit? (Mit dem Schwaben-Schimpfomat können insgesamt 1000 schwäbische Beschimpfungen zusammengestellt und gleich angehört werden.)