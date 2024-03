Das Radio drehe ich richtig auf bei…

Coldplay, Clueso, Taylor Swift und natürlich auch bei trashigen 90ern...

Meine beste Konzerterinnerung…

Coldplay im Sommer 2022. Die Stimmung war genauso am Kochen wie die Luft schon vorher am Tag. Und dann geht die Sonne über dem Stadion langsam unter und das Feuerwerk schießt in die Luft... :-) Krasser Kontrast dazu: Jamie Cullum auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Es schüttet wie aus Kübeln, aber dank Regencape und guter Musik hätte der Abend nicht schöner sein können!

An Baden-Württemberg liebe ich…

den Blick vom Bodenseeufer auf das gefühlt unendliche Wasser, die Berge und die Segelboote. Aber genauso das Taubertal mit seinen Weinbergen - perfekt für einen langen Spaziergang!

Wenn ich nur noch eine Serie schauen könnte…

wäre es vermutlich "Grey's Anatomy". Die Krankenhausserie hat immerhin mittlerweile so viele Staffeln, dass man immer wieder von vorne anfangen könnte. Eben noch mehr als "How I met your mother" oder "Modern Family"...

Wenn ich nicht bei SWR1 wäre…

der ursprüngliche Plan nach Jahren in verschiedenen Orchestern war "irgendwas mit Musik". Aber "irgendwas mit Medien" war auch nie weit weg...

Ich stehe auf den Musik Klub Soul, weil …

er immer wieder Überraschungen parat hat.