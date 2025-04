Daniel Wolff ist Gymnasiallehrer und Vater. Er gibt Tipps für den Umgang von Kindern und Jugendlichen mit Smartphones. Und er weiß, wie Eltern dabei am besten unterstützen können.

Schon Babys und Kleinkinder greifen fasziniert nach den Smartphones der Eltern. Bildschirm und Haptik der Geräte scheinen auf Kinder eine magische Anziehungskraft auszuüben. Sie wachsen heute als "Digital Natives" wie selbstverständlich mit den digitalen Endgeräten auf und konsumieren die Inhalte dieser kleinen Alleskönner oft ziemlich unkritisch.

Eltern unterschätzen oft die Macht der Handys

Später dann sitzen Social Media, Influencer und Co mit der Familie am Esstisch, oft haben sie mehr Zugang zu den Kindern als die eigenen Eltern. Die unterschätzen oft die Macht der Handys auf ihre Kinder. Extreme Inhalte mit Mobbing, Abzocke bis hin zu Pornographie und Rassismus, denen Kinder dann oft ziemlich schutzlos ausgeliefert sind, ohne dass die Eltern etwas mitbekommen, sind keine Seltenheit.

Tipps vom Gymnasiallehrer und Vater

Digitaltrainer Daniel Wolff gibt Workshops, u.a. in Schulen in ganz Deutschland. Er bereitet Kinder und deren Eltern auf das Aufwachsen in der digitalen Welt vor und er kennt alle Extreme, mit denen Kinder und Jugendliche in der digitalen Welt konfrontiert werden. Der Gymnasiallehrer und Vater von drei Kindern bezeichnet sich selbst als "Pragmatiker". In SWR1 Leute erzählt er, was wirklich abgeht in den Handys unserer Kinder gewährt er einen Einblick in seine Erfahrungen und gibt konkrete Praxis-Tipps zum Umgang mit digitalen Geräten und Inhalten.