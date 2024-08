per Mail teilen

Moritz Schmid liebt Pilze. Als Coach nimmt er uns mit in den Wald. Er verrät, wie ihr den besten und leckersten Pilz findet und warum Pilze sammeln und Waldbaden glücklich macht.

5 Tipps für Anfänger zum Pilze sammeln:

Röhrlinge sind leicht zu erkennen. Manche sind giftig, aber es gibt keine tödlichen Arten

Pilz immer rausdrehen – man braucht die Knolle, um ihn final zu bestimmen

Nicht auf die Pilz App verlassen, sie ist ungenau

Früh am Morgen sammeln, sonst war jemand anderes schneller

Es gibt „Zeigerpflanzen" – Blaubeeren sind ein Hinweis auf Pilze

Maronen, Röhrlinge, Steinpilze - hilft eine App beim Pilze bestimmen?

Der Experte und Pilzcoach Moritz Schmid warnt vor Apps zum Bestimmen der Pilze, da diese nur mit 40-50% Sicherheit die richtige Auskunft geben. Ein einzelnes Bild reicht nicht aus, um einen Pilz zu bestimmen. Der Experte empfiehlt daher, nur Pilze zu sammeln, die wir wirklich kennen und unseren Pilz-Fund von einem Experten kontrollieren zu lassen. Von August bis November kann man immer montags gesammelte Pilze zur Pilzberatung im Naturkundemuseum Karlsruhe bringen.

3 Fakten über Pilze, die ihr noch nicht wusstet:

Pilze "wollen" gefunden werden, damit wir für sie ihre Sporen verbreiten

Pilze haben einen Stoffwechsel und sind damit näher mit Menschen verwandt als mit Pflanzen

Pilze können den Boden entgiften, manche Arten können Plastik zersetzen oder Strahlung einfangen

Nach Tschernobyl: Kann man wieder Pilze sammeln gehen?

Ja, man kann auch nach Tschernobyl Pilze essen, sagt Schmid. Vorsicht sei aber in belasteten Gebieten besonders bei Maronen, wie der Braunkappe, geboten. Die Empfehlung lautet daher, nur 250g Pilze pro Woche zu essen.

Magic Mushrooms – helfen Pilze gegen Depression?

Moritz Schmid erzählt von spannenden Studien zum Thema "Zauberpilze". Der Wirkstoff Psilocybin, den man in sogenannten Magic Mushrooms finde, erkläre sicherlich auch die ein oder andere Gotteserscheinung in der Vergangenheit, so Schmid. Bei der Behandlung von Depression sei Psilocybin vielversprechend, ein Wirkstoff aus sogenannten psychoaktiven Pilzen.

Waldbaden ist gut für das Immunsystem

Für Schmid ist Pilze sammeln die perfekte Kombination aus Naturglück, Entschleunigung und Genuss. Als Coach bietet er auch "begleitetes Waldbaden an":

Waldbaden bedeutet eigentlich nichts anderes als der absichtslose Aufenthalt im Wald.

Waldluft rieche ganz besonders und den darin enthaltenen Terpenen sagt man eine gesundheitsfördernde Wirkung nach. Schon 30 Minuten im Wald wirken sich positiv auf unser Immunsystem aus, erzählt Schmid. Zudem wirke die Farbe Grün beruhigend auf unser Nervensystem.