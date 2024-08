Ameisen: Schädlinge oder Schlüssel zum ewigen Leben?

per Mail teilen

Ameisen: das Forschungsgebiet der Biologin Susanne Foitzik. Sie weiß, wie schlau die Insekten sind und auch, warum Kehl von der Art "Tapinoma magnum" regelrecht lahmgelegt wurde.

5 Fakten über das Leben der Ameisen:

sie leben sozial in einer Gemeinschaft

manche Ameisen-Arten führen Kriege und überfallen andere Nester

sie sind wichtig für unsere Umwelt

Ameisen können lange leben - Königinnen bis zu 30 Jahre

die meisten Ameisen sind weiblich

Männliche Ameisen sind Mangelware

Jede Ameise, die wir krabbeln sehen, ist ein Weibchen, erklärt Susanne Foitzik in SWR1 Leute. Einmal im Jahr werden jedoch Jungköniginnen und Männchen produziert, die dann auf den Hochzeitsflug gehen. Die Männchen paaren sich mit den Königinnen und sterben dann nach wenigen Tagen.

Die [Ameisenmännchen] können wir eigentlich mehr als 'fliegende Spermien' betrachten.

Die einzige Funktion der männlichen Ameise ist die Übertragung der Spermien in die Königin. Die Königin bewahrt die Spermien in der Spermientasche auf. Ihre Eier befruchtet sie dann bis zu 30 Jahre mit diesen Spermien. Wie das genau funktioniert, sei noch nicht erforscht, so Foitzik.

Ameisenforschung: Hat die Natur das Rezept für ewiges Leben?

In ihrer Forschung macht Susanne Foitzik eine spannende Beobachtung: Ein Bandwurm kann das Leben einer Ameise um das vier- bis fünffache verlängern. Der kleine Parasit nistet sich in der Ameise ein und verlängert ihr Leben, indem er Antioxidantien in den Körper der Ameise abgibt. Diese Erkenntnis aus ihrer Forschung ist auf uns Menschen übertragen sehr spannend.

Große Ameisen-Probleme in Kehl durch invasive Art "Tapinoma magnum"

Die Menschen in Kehl im Ortenaukreis hatten im Sommer 2024 mit einer Ameisen-Invasion zu kämpfen. Die Insekten wurden aus dem Mittelmeerraum eingeschleppt, vermehrten sich explosionsartig und drangen in Wohnungen und Häuser ein. Die Expertin weiß: Weil sie keine natürlichen Feinde bei uns haben, vermehren sich invasive Arten wie die Tapinoma magnum schnell.

Inzwischen beschäftigt die Ameisen-Invasion auch das Umweltministerium in Stuttgart. Das Auftreten der Ameisenart sei "ein neues Phänomen mit komplexen Folgen". Das Ministerium stehe in Kontakt zu Wissenschaftlern und anderen Ländern, um schnellstmöglich Infos über Vorkommen und Wirksamkeit von Bekämpfungsmethoden einzuholen. Langfristig empfiehlt Susanne Foitzik in SWR1 Leute, die Lebensbedingungen zu erschweren. Manche Ameisenarten mögen zum Beispiel kurz geschnittenes Gras.