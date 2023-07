per Mail teilen

Der Extremtaucher Salvatore Busche forscht in der Wimsener Höhle auf der Schwäbischen Alb bei Zwiefalten und entdeckt immer wieder Orte, die noch kein Mensch zuvor gesehen hat.

»Man muss immer Respekt haben. Man darf da nicht rein tauchen und das Hirn ausschalten. Du musst immer wissen, was du tust.«

Höhlentaucher Salvatore Busche spricht in SWR1 Leute über seine Forschungen und Entdeckungen in der Wimsener Höhle. privat

Extremtaucher in der Wimsener Höhle auf der Schwäbischen Alb

Salvatore Busche hat ein besonderes Hobby: Seit mehr als 25 Jahren forscht der Extremtaucher in der Wimsener Höhle auf der Schwäbischen Alb bei Zwiefalten. Schon als Medizinstudent kam er mit der Höhlenforschungsgruppe Ostalb-Kirchheim in Kontakt und wurde Mitglied. Die Forschungsgruppe betreut die Wimsener Höhle, die einzige Schauhöhle Deutschlands, die mit einem Boot besichtigt werden kann.

Neue Entdeckungen durch Salvatore Busche

Salvatore Busche taucht mit einer speziellen Ausrüstung, die mühsam durch die Höhle transportiert werden muss. Über viele Jahre machte er immer wieder Entdeckungen: Er entdeckte er einen neuen Gang und mehrere lufterfüllte Hallen – Orte, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Wie die Welt in der tiefsten erforschten Unterwasserhöhle Deutschlands aussieht und was die Wimsener Höhle zu erzählen hat, verrät Salvatore Busche in SWR1 Leute.