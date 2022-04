Uli Kunz hat als Forschungstaucher und Unterwasser-Fotograf nicht bunte Korallenriffe im Fokus. Er will Einblicke in eine gefährdete Welt geben und helfen, die Meere zu schützen.

»Ich bin Uli. Meeresbiologe. Fotograf. Forschungstaucher. Moderator. Liebhaber höheren Blödsinns. Wasserscheu. Früher wollte ich mal Neurochirurg werden. Heute sammle ich Walkacke. Steile Karriere, sagt meine Mutter.«

So stellt Uli Kunz sich selbst auf seiner Homepage vor. Er ist in Kehl in Baden-Württemberg aufgewachsen, studierte dann Meereskunde und Ozeanografie in Kiel. arbeitet u.a. für das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung und das Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung. Seine Leidenschaft für Ozeane führt ihn, den Forschungstaucher und Unterwasser-Fotografen, nicht an weiße Südsee-Strände, auf Palmeninseln und bunte Korallenriffe.

»Auf meinen Expeditionen tauche ich vorwiegend in kaltem, schlammigem Wasser, krieche mit schwerer Ausrüstung durch dunkle Höhlen und warte tagelang mit dem Finger auf dem Auslöser auf den richtigen Moment.«

Uli Kunz sieht sich als Meeres-Botschafter

Warum er das auf sich nimmt? Weil er durch seine Bilder und Vorträge den Menschen einen Einblick in eine gefährdete Welt geben und Wissen vermitteln will, das den Schutz der Meere fördert. Und:

»Weil ich die Leidenschaft für den Ozean habe.«

Verlag: Knesebeck Leidenschaft Ozean Expeditionen in die Tiefe Autor Uli Kunz Verlag: Knesebeck ISBN: 978-3-95728-511-9