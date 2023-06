Wassermangel in Flüssen und Bächen: Trockenheit und Dürre verändern BW. Der Hydrologe András Bárdossy erforscht Auswirkungen des Klimawandels.

Klimaänderungen, Trockenheit, Grundwassermangel - was erwartet uns?

Klimawandel in Baden-Württemberg: Lang anhaltende Trockenphasen sind keine Seltenheit mehr bei uns. Gewässerökologie und wasserabhängige Ökosysteme wurden massiv geschädigt. Baden-Württembergs Umweltministerin Thekla Walker prognostiziert, dass wir davon ausgehen müssen, dass Niedrigwasser und Trockenperioden durch die erwarteten Klimaänderungen künftig häufiger auftreten und wahrscheinlich auch länger andauern werden.

Grundrecht auf Wasser - gewinnt nur der Stärkere?

Eine Problematik, die auch András Bárdossy beschäftigt. Er leitet das Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung in Stuttgart. Wasserstrategien müssen erarbeitet werden, damit aus der Nutzungskonkurrenz um das Wasser keine Konflikte entstehen.

Konkurrenzkampf ums Wasser

Denn Fakt ist: Es wird über kurz oder lang zu Nutzungsbeschränkungen kommen. Denn laut UNESCO leben etwa 500 Millionen Menschen in Gebieten, in denen der Wasserverbrauch die Menge der lokal verfügbaren erneuerbaren Wasserresourcen um das Doppelte übersteigt. Es muss also gehandelt werden - von Landwirtschaft, Industrie und Verbrauchern. Obwohl Baden-Württemberg von jeher als wasserreich gilt, hat es in den letzten Jahren gehäuft Niedrigwasserstände gegeben. Und je knapper das Wasser wird, umso drängender werden Verteilungsfragen.