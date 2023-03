Urban Gardening: So wird aus dem Balkon ein Mini-Garten

Jörg Sarbach

Gemüse, Kräuter, Obst, Blumen und Wildpflanzen: all das baut Melanie Öhlenbach erfolgreich auf ihrem Stadtbalkon an. Sechs Quadratmeter, die sie in einen bunten Mini-Garten verwandelt hat.

Urban Gardening: wie aus wenig Raum viel rauszuholen ist

Wie nachhaltiges Gärtnern auf kleinem Raum gelingt, vermittelt Melanie Öhlenbach in ihrem Blog Kistengrün, in Vorträgen, Seminaren und Büchern. Alle Schritte von der Aussaat und Pflanzung bis zur Ernte.

Pflegeleichte Balkonpflanzen und Gemüse vom Balkon

Melanie Öhlenbach zeigt, wie man in Töpfen und Kisten nachhaltig gärtnert. Durch ihre Radiosendung auf Bremen Eins "Grüner wird's nicht“ ist sie in Norddeutschland bereits bekannt. Wie Cocktailtomaten, Beerenobst, mexikanische Minigurken oder Radieschen ganz ökologisch in einer Pflückbar wachsen, verrät Melanie Öhlenbach bei uns in SWR1 Leute.