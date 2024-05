Fotograf Reiner Pfisterer: ein Faible für intime Portraits

Mick Jagger, Metallica und Amy McDonald: Das sind nur einige der ganz großen Namen, die Fotograf Reiner Pfisterer bereits vor der Linse hatte. Seit 40 Jahren fotografiert der Mann aus Bietigheim-Bissingen Musikerinnen und Musiker, reist mit Orchestern und Bands um die Welt, schießt intime Portraits und portraitiert Projekte. Seine 6-teiligen Foto- und Postkartensets "Die Rückkehr der Musik" sorgten während der Corona-Pandemie für großes Aufsehen.

Reiner Pfisterer: Grace Jones bei der Jazz Open Stuttgart

"From Voices to Images" - 40 Jahre Fotografie im Zeitraffer

Ein Blick in seine aufgeschlossenen freundlichen Augen verrät: Reiner Pfisterer ist und bleibt ein Suchender. In seinen Projekten denkt er in längeren Zeiträumen. Die "Toten Hosen" begleitete er genauso wie die kultige, integrative "Brenz Band" aus Ludwigsburg, Bands wie "Camouflage" traf er seit den Anfängen ihrer Karriere immer wieder. Jetzt zeigt er in der städtischen Galerie in Bietigheim-Bissingen in der Ausstellung "From Voices to Images" sein Werk aus den vergangenen 40 Jahren. Vorher schauen wir darauf zurück – und natürlich in die Zukunft.