Beim Sommerspecial live aus Pforzheim erzählen Peter Freudenthaler und Volker Hinkel von Fools Garden und Kai Wingenfelder von Fury in the Slaughterhouse, wie die Musik sie verbindet. Ihr könnt im Videostream live dabei sein.

Peter Freudenthaler und Volker Hinkel von Fools Garden und Kai Wingenfelder von Fury in the Slaugherhouse (v.l.n.r.) picture-alliance / Reportdienste Freudenthaler/Hinkel: Bernd Weißbrod; Wingenfelder: Fernando Martinez

Fools Garden und Fury in the Slaughterhouse beim Festival in Pforzheim

Mit einem großen Benefizfestival feiert Fools Garden seinen 33. Geburtstag am ersten Augustwochenende im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim. Bandgründer Peter Freudenthaler und Volker Hinkel erzählen in SWR1 Leute von den Anfängen der Band bis heute. Den internationalen Durchbruch schafften Fools Garden 1995 mit "Lemon Tree" – der Song führte in zahlreichen Ländern die Charts an und erreichte in Deutschland, Neuseeland und Norwegen Platin-Status.

Zum Band-Jubiläum kommen rund 40 Künstler:innen und Bands, die mit Fools Garden eine gemeinsame Geschichte verbindet. Welche Erlebnisse Fools Garden und Fury in the Slaughterhouse teilen, werden der Fury-Frontmann Kai Wingenfelder und die beiden Fools Garden-Mitglieder in SWR1 Leute verraten.

SWR1 Leute live – Das Sommerspecial

SWR1 Leute steht vom 2. bis 4. August 2024 ganz im Zeichen der »Fools Garden 33 Jahre Birthday Party« in Pforzheim. Jeden Tag senden wir live aus dem Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim – der Eintritt ist frei. Wollt ihr hautnah bei einer der Sendungen im Publikum dabei sein? Dann klickt hier und sichert euch Tickets!

