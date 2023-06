Doro Pesch, Warlock, KISS und Motörhead

Sie ist die unbestrittene "Queen of Heavy Metal": Die Frau, die man in Deutschland und in der Welt mit harten Riffs, Rockröhre, Mähne und Lederkluft verbindet - Heavy Metal Sängerin Doro Pesch. Sie ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen in diesem Business. In 40 Jahren auf der Bühne gab sie mehr als 3000 Konzerte in 60 Ländern, brachte solo und mit ihrer Band "Warlock" rund 30 Alben heraus, wurde ausgezeichnet mit Gold und Platin und arbeitete mit Legenden wie Motörhead und KISS zusammen.

Doro Pesch und Kiss-Drummer Eric Singer

KISS Frontmann Gene Simmons produzierte ihr Metal Album "Doro"

Doro Pesch behauptet sich seit Jahrzehnten in der Männer-Domäne des Heavy Metal, schaffte es in den USA und lebt bis heute in New York und Florida. Nach Deutschland kommt die gebürtige Düsseldorferin gerne und häufig, gibt umjubelte Konzerte und engagiert sich inzwischen in vielen Bereichen - kulturell und sozial.

Beim diesjährigen SWR-Dokufestival ist Doro Pesch Stargast bei der Weltpremiere der Musik-Doku über die Metal Band KISS - Teil der SWR-Dokuserie "Frontmen - Die größten Rockstars aller Zeiten". Vorher ist sie live bei uns zu Gast in SWR1 Leute.