Er ist der künstlerische Leiter und Gründungsdirigent der Mannheimer Philharmoniker: Boian Videnoff. Gleichzeitig ist einer der faszinierendsten jungen Künstler in Europa.

Felsnerartists

Sie denken, dass klassische Musik nichts für Sie ist? Dann lernen Sie erstmal den Dirigenten Boian Videnoff kennen. Er macht uns Lust auf klassische Musik. Geboren wurde er als Sohn der Geigerin Dora Bratchkova und des Sängers Liubomir Videnoff in Sofia.

Die klassische Musik im Blut

Boian Videnoff wuchs in Italien und Deutschland auf und besuchte ein französisches Gymnasium. So international wurde auch seine Musikkarriere. An der Musikhochschule Mannheim studierte er Klavier. Für sein Dirigierstudium ging er nach Siena und Rom.

»Junge Menschen hören in Filmen klassische Musik, also ist der Weg zu Tschaikowsky gar nicht mehr weit.«

2009 gründete er die "Mannheimer Philharmoniker" und hat das Sinfonieorchester seither entscheidend geprägt. Mit dem Orchester war er schon auf der ganzen Welt unterwegs - unter anderem zu Konzerten in China, Spanien und in der Schweiz.

Mailand, Antwerpen, Elbphilharmonie & Co.

Außerdem tritt er regelmäßig in Konzertsälen wie der Elbphilharmonie Hamburg, dem Mailänder Auditorium, der Queen Elizabeth Hall in Antwerpen oder auch der Liederhalle Stuttgart auf.

Klassische Musik für alle

Menschen für Musik begeistern, das liegt Boian Videnoff sehr am Herzen - vor allem das junge Publikum möchte er gewinnen. Gemeinsam mit den Mannheimer Philharmonikern initiierte er zum Beispiel das Bildungsprojekt "Junior Philharmoniker". Über sein Leben, sein Wirken und wie er seine Begeisterung für die klassische Musik anderen Menschen weitergeben will, das erzählt er in SWR1 Leute.