Mit 9 Jahren die ersten Spitzenschuhe

Ute Lemper wird in Münster groß. Sie nennt sie die "Holz- und Dickschädelstadt in Westfalen". Mit 6 Jahren schreibt sie schon überall auf, was sie mal werden möchte: Tänzerin. Es steht in ihren Schulheften, auf der Tapete ihres Kinderzimmers.

Theater am Fließband

"Cats" in Wien. "Cabaret" in Paris. "Chicago" in London und am Broadway. Mit den Musicals wird sie zum Star. Tägliche Vorstellungen, 8 Shows die Woche, monatelang. Schwäche zeigen gilt nicht. Bei einem Ausfall wird man nicht bezahlt. Die Muskeln sind so müde, dass sie tagsüber kaum laufen kann. Aber abends muss das Bein bis zum Ohr gekickt werden. The show must go on.

Und plötzlich ruft Marlene Dietrich an

Obwohl Ute Lemper seit fast 30 Jahren in New York lebt, ist sie in ihren Kreisen "die Deutsche" geblieben. Die 20er/30er-Jahre in Berlin sind zu ihrem Thema geworden. Mit Werken von Kurt Weill und Bertolt Brecht tourt sie weltweit. Aus dem unerwarteten, dreistündigen Telefonat mit Marlene Dietrich Ende der 80er ist jetzt ein besonderes Soloprogramm entstanden: "Rendezvous mit Marlene".

Zwei Männer, vier Kinder, ein Muttertier

Muttertier – so beschreibt sie sich selbst. Familie und Karriere unter einen Hut zu bekommen, ist eine Herausforderung als Weltstar. Aber sie ist die Brötchenverdienerin, also reisen Partner und Kinder so oft wie möglich mit. Die Auszeit in der Pandemie hat auch Gutes: "Noch nie habe ich so lange Pause gemacht, noch nicht mal für meine vier Schwangerschaften."