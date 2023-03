»Es tost gerade in der Welt, es gibt viel Unruhe, Ängste und Unsicherheit.«

©Antoine Melis

Grönemeyers neues Album: Krieg, Krisen und Corona Pandemie

Drei Jahre ist es her, dass wir zuletzt etwas von Herbert Grönemeyer gehört haben. Und seine geplante Tour zum 20-jährigen Jubiläum des "Mensch"-Albums musste er letztes Jahr kurzfristig absagen.

Jetzt meldet sich Grönemeyer zurück – mit neuem Album und starker Stimme. Auf seinem 16. Studioalbum "Das ist los" beschäftigt sich Grönemeyer mit dem Zustand unserer Gesellschaft, die sich durch Krieg, Krisen und fast drei Jahre Corona Pandemie verändert hat.

Instagram-Beitrag von swr1hits: So schreibt Grönemeyer seine Songs

Grönemeyer macht sich Gedanken über die Spaltung der Gesellschaft

»Was mich gerade umtreibt, ist der Zustand im Land, in Europa und in der Welt.«

Auch Grönemeyer hat unter dem Lockdown gelitten, hatte sich öffentlich für die Corona-Impfung eingesetzt und dafür auch Kritik und Häme einstecken müssen. Drei Singles gab es schon vorab und damit auch einen Vorgeschmack auf die Stimmung des Albums.

"Deine Hand" ist ein Stück über Mut, Hoffnung, Lebensfreude und darüber, sich nicht unterkriegen zu lassen. Als "hoffnungsloser Optimist" bleibt Grönemeyer auch bei seiner Musik konsequent positiv, schlägt aber auch immer wieder nachdenkliche Töne an.

Instagram-Beitrag von herbertgroenemeyer: Herbert Grönemeyer packt stolz seine neue Platte aus - ganz klassisch auf Vinyl...

Grönemeyer auf Tour: Konzerte in Mannheim und Stuttgart

Ab Mitte Mai geht Herbert Grönemeyer auf Tour und kommt auch nach Baden-Württemberg: am 28. Mai ist er live in Mannheim und am 30.Mai in Stuttgart. In SWR1 Leute spricht Herbert Grönemeyer sehr offen über seine Sorgen, seine Einschätzung der Situation im Land, seine Ruhrpott-Prägung, öffentliche Trauer, Höhepunkte und Niederlagen seiner Karriere und was es mit ihm macht, wenn sein Song "Bochum" als Stadionhymne beim VfL Bochum gespielt wird.