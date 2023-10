Top Gun und Axel F.: So hat Harold Faltermeyer die 80er geprägt

per Mail teilen

Der Musiker und Komponist Harold Faltermeyer feierte seinen Durchbruch in den 80ern mit Soundtracks zu Filmen wie dem Eddie-Murphy-Klassiker "Beverly Hills Cop" oder "Top Gun".

Star-Produzent Harold Faltermeyer: Axel F. und Top Gun

Auf der ganz großen Show-Bühne war er Stammgast, die ganz große Show um seine Person hat Harold Faltermeyer aber nie gebraucht.

Als einer der erfolgreichsten deutschen Musiker und Produzenten arbeitete er mit Weltstars wie Donna Summer zusammen und ist verantwortlich für Welthits wie "Axel F." aus dem Film Beverly Hills Cop mit Eddie Murphy. Es ist einer größten Instrumental-Hits aller Zeiten und ein soundtechnisch prägender Song der 80s. Faltermeyer benutzte dafür alleine sechs verschiedene Synthesizer. Auch Soundtracks zu Blockbustern wie "Top Gun" mit Tom Cruise stammen aus seiner Feder.

Bayern statt Hollywood

Wegen seiner Arbeit war Faltermeyer oft in Hollywood - seine Heimat liegt aber in Bayern. In die USA lockte ihn Ende der 70er Jahre Musikkollege Giorgio Moroder, für den er das Keyboard genauso spielte, wie etwa für Konstantin Wecker.

Top Gun: Maverick - Nominiert für den Grammy

Für seine Musik wurde Faltermeyer vielfach ausgezeichnet, unter anderem zwei Mal mit dem begehrten Musikpreis Grammy. 2023 war er erneut für den Soundtrack von "Top Gun: Maverick" nominiert, reiste aber erst gar nicht zur Verleihung nach Hollywood, da ihm die Wertschätzung von seiner Plattenfirma und des Filmverleihers fehlte.

Sound fürs Theater mit Ingolf Lück

Aktuell bringt Harold Faltermeyeer mit Theatermann René Heinersdorff die musikalische Komödie "Brauchen Sie 'ne Quittung?" auf die Bühne. In den Hauptrollen Anja Kruse als ehemaliger Schlagerstar und Ingolf Lück als ihr zufälliger Taxifahrer.