Was hat den Schlagersänger und Komponisten in seinem erfolgreichen Leben bewegt und wie denkt er über den deutschen Schlager? In SWR1 Leute erzählt er von seinen Begegnungen mit Giorgio Moroder, Sean Connery oder den Rolling Stones.

picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Eventpress | Eventpress Becher Schlagersänger Michael Holm: Tränen lügen nicht "Mendocino" eroberte 1969 die deutsche Hitparade und hielt sich dort mehr als 8 Monate, sein 1974er Hit "Tränen lügen nicht" über 7 Monate. Aber Michael Holm hat musikalisch ein wenig mehr zu bieten als nur Schlager: Schon mit 14 komponierte er eine Melodie, die ihn sieben Jahre später erstmals zum Plattenmillionär machte. Das Instrumental "Desert Island" war in Japan dank eines Films ein Riesenerfolg. Drei Grammy-Nominierungen, Arbeit mit Peter Maffay & Giorgio Moroder Michael Holm lieferte auch Musik für die Werbung großer US-amerikanischer Brauereien, schrieb für Peter Maffay und war Verleger für Hardrock und Country. Auch drei Grammy-Nominierungen in den 90ern und eine enge Freundschaft zu Produzent Giorgio Moroder kamen dazu. Sie waren sogar als Duo "Spinach" unterwegs. Grand Prix Eurovision: Hit für Joy Fleming Holm schrieb den Text für DAS Kultlied des ESC, "Ein Lied kann eine Brücke sein". Damit vertrat die Mannheimerin Joy Fleming 1975 Deutschland beim Grand Prix Eurovision de la Chanson, wie der Eurovision Song Contest damals noch hieß. Eine weitere Facette von Michael Holm: sein Humor. Als Otto Waalkes den Megahit "Tränen lügen nicht" als "Dänen lügen nicht" verballhornte, feierte Holm diese Cover-Version. Otto Waalkes im Studio: "Dänen lügen nicht" auf der Mundharmonika! Sackhüpfen mit Sean Connery & Schnittchen bei den Rolling Stones Jetzt, mit 80, schaut Michael Holm entspannt auf eine bewegte Karriere zurück und spricht auch davon, dass Freundschaften vor Jahrzehnten mehr Wert hatten. Und erzählt, wie er zum Beispiel über Wochen bei Frank Elstner oder Schauspieler Sean Connery wohnen durfte und warum er die Schnittchen der Rolling Stones gegessen hat. Rückkehr nach Mendocino In seiner Autobiographie fasst Michael Holm sein Leben nochmal zusammen: er erzählt von seiner Praktikanten-Zeit beim Plattenlabel, was hinter den Kulissen der ZDF-Hitparade so passierte und macht eine kleine Zeitreise durch die Welt des Schlagers. HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH Michael Holm Rückkehr nach Mendocino Autor: Michael Holm mit Michael Kernbach Genre: Autobiographie Verlag: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH ISBN: 978-3455015768