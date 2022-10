per Mail teilen

Schon seit 30 Jahren auf der Bühne und kein Ende in Sicht: DJ Bobo ist Kult. 2023 feiert der gebürtige Schweizer sein Bühnenjubiläum – und kommt auch nach Baden-Württemberg.

DJ Bobo und Eurodance

DJ Bobo heißt gebürtig eigentlich René Baumann und ist gelernter Bäcker. Spätestens seit den 90ern kennt man ihn vor allem als Eurodance-Sänger. Die Musik-Richtung Eurodance war damalsin Europa richtig angesagt. Eurodance heißt vor allem: Eingängige Beats, synthetische Klänge und ein Wechsel von weiblichen Stimmen im Refrain und männlichen Stimmen in der Strophe.

DJ Bobo war einer der wichtigsten Sänger aus dieser Zeit. Sein erster großer Hit "Somebody Dance With Me" erschien 1992 und war direkt erfolgreich. Aus dieser Zeit stammt auch sein Titel "Pray".

Große Tanzshows bei DJ Bobo

Das Besondere an DJ Bobo: Während andere Eurodance-Künstler:innen längst die Bühne verlassen haben, ist DJ Bobo nach wie vor im Geschäft. Sein Markenzeichen: Eine ausgefallene Bühnenshow und akribisch einstudierte Tanzchoreographien. Die werden übrigens auch von anderen Stars, wie Schlagersängerin Andrea Berg, nachgefragt.

Woher stammt der Name DJ Bobo

Den Künstlernamen DJ Bobo würde der gebürtige Schweizer heute nicht mehr wählen. Denn:

»Bobo war mein Geheimname beim Graffiti-Sprayen. Damals hatte ich nie die Gedanken, man könnte internationale Ambitionen haben. Denn Bobo bedeutet im Spanischen sowas wie 'einer, der nicht ganz dicht ist'. Das hilft jetzt nicht so.«

DJ Bobo feiert 2023 sein 30-jähriges Bühnenjubiläum

Seit inzwischen fast drei Jahrzehnten steht DJ Bobo im Rampenlicht. Das Jubiläum wird groß gefeiert: Die Tour heißt EVOLUT30N (Evolution) und macht auch in vielen Städten in Baden-Württemberg Halt. Start ist im Europapark Rust.