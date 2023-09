per Mail teilen

Olli Dittrich geht mit Dittsche 2023 solo auf Tour. In SWR1 Leute verrät er, woher er seine Ideen nimmt und was ihn zum Lachen bringt.

Was hat der Mann nicht schon alles gemacht: Olli Dittrich ist Komiker, Parodist, Musiker, Komponist und nicht zuletzt Schauspieler. Bekannt wurde Dittrich mit der Show "RTL Samstag-Nacht" in den 1990er Jahren, u.a. gemeinsam mit Wigald Boning entstand die Serie "Zwei Stühle, eine Meinung" und die Band "Die Doofen". Für beides gab es Preise und Ehrungen, "Die Doofen" verkauften über eine Million Alben. Seitdem hat Olli Dittrich knapp 100 Charaktere parodiert, man denke nur an Peter Trump, den Cousin von Donald Trump, Gianni Infantinos Friseur Leo Marchetti, Reporter Sandro Zahlemann, Boxer Butsche Broni oder Schorsch Eigner alias Franz Beckenbauer.

Gerade extremere Figuren fallen mir auch ganz leicht, weil ich immer den Weg suche, wie ich die Seele zu Fassen bekomme und damit alles, was diese Person ausmacht. Da hält jeder die Kaffeetasse anders und geht unterschiedlich über die Straße, hat andere Lebensgewohnheiten, einen anderen Intelligenzhorizont, eine andere Psyche.

Er spielte in Serien mit, in einem Kinofilm und drehte seine eigenen "Mockumentaries". Sein Talent und Einfallsreichtum scheint keine Grenzen zu kennen.

Olli Dittrich geht mit Dittsche 2023 auf Tour

Überstrahlt wird aber natürlich alles von "Dittsche": Das ist der Mann im Bademantel, der seit 2004 in einem Hamburger Imbiss gemeinsam mit Ingo, Schildkröte und co. "das wirklich wahre Leben" zelebriert und es sich in der gleichnamigen WDR-Serie "muggelig" macht.

Es gibt nirgendwo etwas Schriftliches niedergelegt. Es gibt Stichworte, aber das ist vielleicht eine halbe DIN A-4-Seite. In Wahrheit bereite ich mich vor, indem ich alle Geschichten, ich weiß nicht wie oft, erzähle. Ich bin zu Hause, allein und dann geht’s los.

Jetzt im Herbst bringt Olli Dittrich "Dittsche" und damit sich selbst, nebst Bademantel und "Schumiletten" auf die Bühne, solo und ohne doppelten Boden. Am 12. November kommt er dann auch in Baden-Württemberg vorbei. Vorher hat er uns einen Besuch in SWR1 Leute abgestattet.