5-fache Gewinnerin des Deutschen Comedypreises, studierte Musik- und Medienwissenschaftlerin, Musical-Darstellerin, Gastronomin, TV- und Bühnen-Profi: Mirja Boes ist ein Multitalent.

"Esst, was Euch schmeckt"

»... denn an jedem Lieblingsessen hängt ein ganz besonderes Erlebnis. Prost, Mahlzeit! ... Mal esse ich mehr, mal weniger. Und genau für diesen Quatsch will ich mich nicht schämen, und Sie sollten das auch nicht tun.«

Mirja Boes liebt alles, was Kalorien hat und beschreibt in ihrem Buch "Es ist nicht alles Mett, was glänzt" humorvoll ihre kulinarische Reise durchs Leben. Dabei geht's auf Zeitreise: wie sie als Kind zum Fan der Autobahn-Raststätten wurde und welches kulinarische Erbe ihre "drei" Omas hinterlassen haben.

Mirja Boes über ihr Buch "Es ist nicht alles Mett, was glänzt"

Mirja Boes und die große Liebe zum Essen

»Alles muss probiert werden, bevor ich "Bäh!" sagen darf.«

Und: alles, was sie sich selbst vom Essen genommen hat, muss sie auch aufessen. Ansonsten wurde es so lange aufgetischt, bis sie es komplett aufgegessen hatte. Grundregel im Hause Boes, einem Lehrer-Haushalt. Diese Strenge hat der Liebe zum Essen offenbar keinen Abbruch getan, im Gegenteil: Seit 2012 ist Boes Mitinhaberin eines Restaurants in Essen.

Mirja Boes im Fernsehen: Die dreisten Drei, TV Total, Anke Late Night...

Ihren Durchbruch auf der Bühne hatte Mirja Boes als Sängerin "Möhre" am Ballermann. Schnell folgten TV-Auftritte, die große Bekanntheit kam durch 4 Jahre in der Comedy-WG "Die dreisten Drei" mit Ralf Schmitz und Markus Majowski.

Großes Plus für ihre Bühnenauftritte: Sie hat ein photographisches Gedächtnis und deshalb keine Schwierigkeiten, ihre Texte zu behalten. Ihre Vielseitigkeit als Komikerin, Schauspielerin, Musikerin und Autorin fasst sie selbst unter dem Begriff "Humordienstleisterin" zusammen. Mit ihrer Band, den Honkey Donkeys, tourt sie mit "Heute Hü und morgen auch!".