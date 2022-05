Radio- und Fernsehmoderatorin, Comedian, Schauspielerin, DJane: Larissa Rieß zählt zu den Menschen, die scheinbar alles können. Sie spricht zig Sprachen, ist in Ecuador geboren, in Portugal aufgewachsen und lebt heute mit family in Heidelberg.

Alleskönnerin und Multitalent

Larissa Rieß ist das Schweizer Messer des Showgeschäfts – es gibt kaum etwas, was sie nicht kann: Menschen zum Tanzen bringen, lustig sein und Schauspielern. Aber Moderatorin im Radio ist sie am liebsten.

»Radio ist meine Beziehung.

Fernsehen ist meine Affäre.«

Die Welt ist ihr Zuhause

Ihre Vielseitigkeit bringt mit sich, dass Larissa Rieß viel unterwegs ist, auch wenn sie das seitdem sie Mutter ist ein wenig eingeschränkt hat. Und "viel unterwegs" ist sie auch schon in ihrem gesamten Leben: In Ecuadors Hauptstadt Quito geboren, wuchs sie in Portugal auf, studierte in Barcelona und lebt heute leidenschaftlich gerne mit Mann, Kind und Hund in Heidelberg. Sie liebt das Weihnachtsfest und hat, wenn überhaupt, nur gerne ausgewählte Menschen um sich herum. Wieso, weshalb, warum verrät sie in SWR1 Leute.

Von LOL über Jerks bis Fack Ju Göthe

Ins Fernseh- und Filmgeschäft macht sie gerne immer wieder einen Ausflug, um mit vielen Erfahrungen zum Radio zurückzukommen, sagt sie. Sie war als Comedian in Last One Laughing, hat für Jan Böhmermann Gags geschrieben und stand neben Elias M´Barek vor der Kamera.

Larissa Rieß aka DJane Lari Luke