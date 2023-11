Er: Tatort Kommissar und Ex-Bergdoktor. Sie: Schauspielerin und Drehbuchautorin. Gemeinsam gehen sie mit "Chocolat" auf Tournee - ein Theaterstück nach dem gleichnamigen Film.

Das Schauspieler-Ehepaar Harald Krassnitzer und Ann-Kathrin Kramer war schon mehrfach gemeinsam auf der Bühne und im Fernsehen zu sehen. Verheiratet sind die beiden seit 2009, ihre Schauspielkarrieren begannen schon sehr viel früher.

Ann-Kathrin Kramer: Kinofilm an der Seite von Christoph Waltz

Ann-Kathrin Kramer hat sich seit den 90er Jahren als Schauspielerin, Drehbuch- und Kinderbuch-Autorin einen Namen gemacht. Sie spielte in vielen Film- und Fernsehproduktionen, unter anderem als "Maren Rieger" in "Die Konkurrentin" und in der Rolle der "Manuela" im erfolgreichen Kino-Film "Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit" an der Seite von Christoph Waltz.

Ann-Kathrin Kramer über Gender Pay Gap und Gender Pension Pay Gap

Harald Krassnitzer: Ex-Bergdoktor und Wiener Tatort Kommissar

Harald Krassnitzer gehört als Wiener Tatort-Ermittler Moritz Eisner gemeinsam mit Adele Neuhauser wohl zu den bekanntesten Tatort-Darstellern. Bekannt wurde Harald Krassnitzer allerdings als "Der Bergdoktor". Von 1996 bis 2005 spielte er die beliebte Titelfigur der gleichnamigen Fernsehserie.

Was viele nicht wissen: Krassnitzer ist auch ein begnadeter Theaterdarsteller: Er war "Peer Gynt" in Ibsens gleichnamigen Drama und spielte in Heiner Müllers "Die Hamletmaschine“ und Sophokles‘ "König Ödipus", in Goethes "Faust" und Schillers "Räuber".

Vom Kino auf die Bühne: "Chocolat" als Theaterstück

Das Ehepaar Krassnitzer / Kramer ist jetzt in einer neuen Theaterproduktion auf der Bühne zu sehen: "Chocolat" - nach dem gleichnamigen Kinofilm. In "Chocolat" geht es um eine junge, alleinerziehende Mutter, die in einem südfranzösischen Dorf eine Pâtisserie eröffnet, genauer: einen kleinen Tempel für feinste Schokoladen. Für den Dorfpfarrer ist diese Art der "Verführung" absolut inakzeptabel. Rigoros verbietet er den Mitgliedern seiner Gemeinde jeden Umgang mit der jungen Frau - und wird zu ihrem großen Gegenspieler.

Paartherapie: nur auf der Bühne und im TV?

Gemeinsam aufgetreten ist das Schauspieler-Ehepaar schon häufiger, zuletzt im ZDF-Thriller "Tödlicher Gier". Zudem werden sich die beiden im Frühjahr 2024 in der Herzkino-Reihe "Familie Anders" einer Paartherapie unterziehen. Ob sie die wirklich brauchen und was den Reiz am gemeinsamen ehelichen Spiel ausmacht, verraten Harald Krassnitzer und Ann-Kathrin Kramer in SWR1 Leute.