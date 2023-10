Kabarettist Florian Schroeder will in seinem Buch "Unter Wahnsinnigen" herausfinden, was das "Böse" ist und welche Abgründe wir selbst in uns haben.

Kabarettist Florian Schroeder ist auf den Spuren "des Bösen". Frank Eidel "Mein Vater war ein Hochstapler“ Florian Schroeder kennt die dunkle Seite der Menschen von klein auf. Wegen Betrügereien saß sein Vater mehrere Jahre im Gefängnis. Der Sohn fand ihn "cool" und hatte gleichzeitig Angst, irgendwann so zu werden wie er. Was treibt Menschen an, die sich außerhalb der Normen bewegen und außerhalb des Gesetzes leben? Wie werden Menschen zu Straftätern, politischen Extremisten und Lügnern? Und brauchen wir das Böse vielleicht sogar? Ich wollte mit denen sprechen, mit denen sonst keiner spricht! Kabarettist, Parodist und Satiriker Florian Schroeder Florian Schroeder studierte Germanistik und Philosophie und begann schon zu Studienzeiten seine Bühnenkarriere als Satiriker und Parodist. Schon früh fing er an, Prominente zu parodieren. In seiner neuen Show "Schroeder darf alles!“ in der ARD macht er Satire "für alle, deren Moralkompass nicht nur in eine Richtung ausschlägt.“ Er hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter den Bestseller "Schluss mit der Meinungsfreiheit!“ dtv Verlag Unter Wahnsinnigen Warum wir das Böse brauchen Verlag: dtv Verlagsgesellschaft ISBN: 978-3423283731