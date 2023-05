per Mail teilen

Lehrer am Gymnasium in Offenburg – das war für Johannes Schröder zu frustrierend. Deshalb teilt er seine Schul-Erlebnisse auf der Comedy Bühne! Satire pur übers Bildungssystem.

Aus dem Offenburger Gymnasium auf die Comedy Bühne

Tafel und Schwamm hat Johannes Schröder gegen Bühne und Mikrofon eingetauscht. Aus dem Lehrer wurde der Comedian. Und in diesem neuen Job heißt er dann auch nur noch Herr Schröder. Herr Schröder verarbeitet so seine 12 Jahre als Gymnasiallehrer in Offenburg und zeigt Schwächen des Bildungssystems auf.

Kabarettist Johannes Schröder feiert unsere Lehrer:innen

Ein "Beamter mit Frustrationshintergrund" sei er gewesen. Genervt war der frühere Deutsch- und Englischlehrer von der Notenvergabe und dem streng sein. Das hat er jetzt hinter sich gelassen. Und Herr Schröder macht sich nicht etwa über seine ehemaligen Kolleg:innen lustig, sondern er möchte die Lehrer:innen abfeiern.