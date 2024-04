Gibt es einen Zusammengang zwischen psychischer Gesundheit und Migrationserfahrungen? Dieser Frage geht Çevikkollu nach dem Tod seiner Mutter nach, die an einer Psychose litt.

SWR1 Leute live vom Maimarkt in Mannheim

SWR1 Leute meldet sich am 3. Mai, wie schon im vergangenen Jahr, vom Maimarkt in Mannheim. Gast auf der Bühne im gläsernen Studio des SWR ist diesmal der Schauspieler und Kabarettist Fatih Çevikkollu.

Fatih Çevikkollu wuchs als Kind türkischer Eltern in Köln auf. In seiner Kunst spielte seine interkulturelle Identität immer auch eine Rolle. Der Tod seiner psychisch kranken Mutter war für ihn ein wichtiger Wendepunkt im Leben. In seinem Buch "Kartonwand" von 2023 erzählt er vom Trauma der Arbeitsmigranten am Beispiel seiner Familie.

Hängen psychische Gesundheit und Migrationserfahrung zusammen?

Mit der Frage nach möglichen Verbindungen von Psyche und Erlebnissen von Migranten beleuchtet Çevikkollu einen Teil der deutschen Geschichte, der bisher kaum Beachtung fand.

Nach seinem Studium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin wurde Fatih Çevikkollu mit seinen Soloprogrammen auf den Bühnen des Landes und der Comedy-Serie "Alles Atze?" bekannt. Für sein erstes Soloprogramm "Fatihland" bekam er 2006 gleich den "Prix Pantheon"-Jurypreis.