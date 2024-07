Prof. Moritz Schularick, Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft, kritisiert die aktuelle Wirtschaftspolitik der deutschen Regierung und verrät in SWR1 Leute, wie es besser laufen könnte.

Mit Kritik an der aktuellen Wirtschaftspolitik der Ampelkoalition in Berlin spart er nicht: Prof. Moritz Schularick ist Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW), dem wohl wichtigsten Forschungsinstitut für Fragen der wirtschaftlichen Globalisierung. So forderte er ganz aktuell, u.a. in einem Interview mit der Rheinischen Post, eine deutliche Anhebung der Rüstungsausgaben und Aussetzen der Schuldenbremse. Und er fordert unbürokratische Lösungen für die Einwanderung von Fachkräften aus dem Ausland.

Moritz Schularick ist ein international renommierter Wirtschaftswissenschaftler, er war lange Professor an der Universität in Bonn und als Gastwissenschaftler an Institutionen wie der Harvard University und der London School of Economics. Seine Forschung konzentriert sich unter anderem auf die Ursachen von Finanzkrisen und ökonomischer Ungleichheit. Schularick ist Preisträger des Leibniz-Preises 2022 und berät regelmäßig Zentralbanken, Finanzministerien, Investoren und internationale Organisationen.

In SWR1 Leute nutzen wir die Gelegenheit, um mit Prof. Moritz Schularick zu erörtern, wie es denn aktuell wirklich um den Wirtschaftsstandort Deutschland steht, wie er die aktuelle deutsche Haushaltspolitik beurteilt und was Fachkräftemangel und schwindende Wirtschaftskraft für die Stellung Deutschlands im weltweiten Vergleich in Zukunft bedeuten könnten.