Bernhard Hommel ist Psychologe und Literaturwissenschaflter. Er arbeitete am Max-Planck-Institut für psychologische Forschung in München, war Lehrstuhlinhaber an der Universität Leiden und forschte an der TU Dresden. Mittlerweile wirkt er als Grundlagenforscher an der Shandong Normal University im chineischen Jinan.