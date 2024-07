Jasmin Sahin: So hilft das Karlsruher Kinderhilfswerk UNESON Geflüchteten

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Jasmin Sahin in der Kinder- und Jugendarbeit tätig. 2010 gründete sie in Karlsruhe ihr eigenes Kinderhilfswerk: das "United Social Network" UNESON. Das Ziel: weltweit junge Menschen zusammen zu bringen - über alle Sprach- und kulturellen Barrieren hinweg. Ein weiteres Projekt: geflüchteten Kindern hierzulande vor dem Grundschulstart ein kleines Einmaleins an Deutschkenntnissen an die Hand zu geben, "damit der Einstieg gelingt". Dabei setzt Jasmin Sahin auf freiwillige Helfer:innen, muss aber auch gleichzeitig erfahren, dass sich immer weniger Menschen ehrenamtlich engagieren.

Geflüchtete Kinder brauchen einen sicheren Ort zum Leben

Seit 2014 kümmert sich UNESON um Geflüchtete, die in der Landes-Erstaufnahme-Einrichtung Karlsruhe untergebracht sind – aktuell hilft die Organisation besonders den Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. Ein sollen einen sicheren Ort zum Leben finden und ein "soziales und empathisches Miteinander", so Sahin. Über ihre Arbeit und warum sie sich wünscht, dass die Arbeit von UNESON noch mehr wahrgenommen wird, erzählt Jasmin Sahin in SWR1 Leute.