Brandon Bohrn ist Experte für US-Politik und die transatlantischen Beziehungen zwischen EU und USA. Mit ihm analysieren wir, welche möglichen Folgen die US-Wahl haben könnte.

Es ist die wichtigste Wahl des Jahres oder, wie die beiden Präsidentschaftskandidaten Donald Trump von der republikanischen Partei und Kamala Harris von den Demokraten sagen, die "wichtigste Wahl in der Geschichte der Vereinigten Staaten" (Donald Trump) oder die "existenziellste und wichtigste Wahl unseres Lebens" (Kamala Harris).

Welche Auswirkungen hat das Wahlergebnis in den USA?

In der Tat hängen am Ausgang der US-Wahl viele geopolitische und wirtschaftspolitische Fragen: Wird die USA die Unterstützung der Ukraine im Krieg aufrechterhalten? Schafft es Donald Trump erneut in das Weiße Haus einzuziehen oder wird Kamala Harris die erste Präsidentin in der Geschichte der USA?

Schwierige Prognose wegen der "Swing-States"

Eine Prognose ist äußerst schwierig, die Umfragen zeigen ein Kopf an Kopf Rennen. Entschieden wird die Wahl voraussichtlich in den sieben sogenannten "Swing-States", also den Bundesstaaten mit den meisten Wechselwähler:innen: Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin, North Carolina, Pennsylvania und Georgia. Dort findet der Hauptwahlkampf um die wohl entscheidenden Stimmen der 77 Wahlleute statt.

Schicksalswahl: Trump oder Harris?

Erste Erkenntnisse zum Wahlsieger oder zur Wahlsiegerin werden mit den Hochrechnungen gegen Mitternacht US-Ostküstenzeit erwartet, nachdem die letzten Wahllokale im abgelegenen Hawaii geschlossen haben. In Deutschland ist es dann morgens zwischen 5 und 6 Uhr. Wir berichten in SWR1 Baden-Württemberg ausführlich und analysieren dann live ab 10 Uhr in SWR1 Leute den Wahlausgang und den aktuellen Stand mit dem Politikwissenschaftler Brandon Bohrn von der Bertelsmann-Stiftung.

