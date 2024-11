Die Präsidentenwahl in den USA und Reaktionen aus Baden-Württemberg.

11:03 Uhr LBBW: verschärfte Politik des "America First" Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ließ verlauten, dass sich Deutschland mit dem neuen Präsidenten Donald Trump auf eine verschärfte Politik des "America First" einzustellen habe. Zölle dürften Trumps Mittel der Wahl sein. Er knüpfe damit an seine eigene Vergangenheit an. Sein Nachfolger und Vorgänger Joe Biden hatte die von Trump erlassenen Zölle für Aluminium und Stahl übernommen. Bis Anfang 2025 gilt noch eine Art Stillhalteabkommen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten. Autor/in Samantha Ngako

10:46 Uhr Wirtschaft in Region Stuttgart blickt mit Sorge auf Wahl Die exportorientierte Wirtschaft in der Region Stuttgart blickt mit Sorge auf die Wahlentscheidung in den USA. "Wir haben nun einen US-Präsidenten, der in seinen Entscheidungen unberechenbar ist. Das hat nicht nur wirtschaftlich, sondern auch geopolitisch Folgen für die Unternehmen", sagte IHK-Präsident Claus Paal in einer Pressemitteilung. Dennoch ist für Paal klar: "Europa ist stark. Daher wäre es falsch, jetzt nur über den Atlantik zu schauen. Europa kann mit dieser Wahlentscheidung umgehen. Es muss seinen Schwerpunkt auf seine eigene Stärke und seine Wettbewerbsfähigkeit setzen." Wichtig sei jetzt, miteinander ins Gespräch zu kommen.

10:33 Uhr USA-Experte Lamers schätzt Wahl ein Dem SWR sagte Karl A. Lamers am Mittwochmorgen in einer ersten Einschätzung, die Themen Wirtschaft und Migration hätten aus seiner Sicht diese Wahl in den USA entschieden. Für Deutschland würde eine Trump-Präsidentschaft vor allem "Druck" bedeuten - besonders in verteidigungs- und wirtschaftspolitischer Hinsicht. Trump sei bekanntermaßen ein Mann, der nichts von Allianzen halte. "Das heißt, die UNO und die NATO werden sich warm anziehen müssen." Auch für die Ukraine werde es große Schwierigkeiten geben. Lamers hat den Wahlkreis Heidelberg zwischen 1994 und 2021 im Deutschen Bundestag vertreten, er gilt als ausgewiesener Außenpolitik- und USA-Experte. Seit 2005 war er stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses des Bundestages. Von 2010 bis 2012 war er außerdem Präsident der Parlamentarischen Versammlung der NATO.

10:25 Uhr Landtagspräsidentin Aras zu Wahl in den USA Auch die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) hat sich im SWR zur Wahl in den USA geäußert. "Es war eine demokratische Wahl und wir müssen das akzeptieren, ob uns das gefällt oder nicht", sagte Aras. "Dennoch bin ich erschüttert und schockiert." Trump sei "ein Desaster für alle Menschen, die nicht in sein Weltbild passen". Aras sagte, es sei schockiernd, dass sich so jemand durchgesetzt habe. "Das muss man erstmal verarbeiten." Sendung am Mi. , 6.11.2024 9:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

10:14 Uhr "Election Night" in Stuttgart Auch in Stuttgart gab es eine "Election Night", veranstaltet wurde sie vom Deutsch-Amerikanischen-Zentrum (DAZ) und der Landeszentrale für politische Bildung. Meine Kollegin Anna Knake war dabei. Um 5.30 Uhr war die Stimmung verhalten, erzählte sie. Eine handvoll Teilnehmende verfolgten den Livestream aus den USA - die meisten dort seit 20 Uhr die Nacht. "Am Abend war die Stimmung noch sehr angeregt, es wurde diskutiert und sich ausgetauscht", erzählte Katharina Buchter vom DAZ. "Erst gegen vier Uhr sind dann viele nach Hause gegangen." Auch in Stuttgart wird die US-Wahl 2024 verfolgt. Manche Leute blieben die ganze Nacht wach, um die Wahlergebnisse live in den Nachrichten zu verfolgen. SWR SWR/Anna Knake Autor/in Samantha Ngako

9:56 Uhr BW-Finanzminister: "Präsidentschaft Donald Trump Nummer zwei" In Baden-Württemberg hat sich Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) bereits zum sich abzeichnenden Sieg von Donald Trump geäußert. Im SWR sagte Bayaz: "Die Aufgabe haben wir jetzt, auch zu schauen, dass das deutsch-amerikanische Verhältnis, was keine einfache Zeit vor sich hat, trotzdem intakt bleibt und eine Präsidentschaft Donald Trump Nummer zwei auch am Ende überlebt."