SWR-Redakteur Dennis Just Dennis Just

Dennis Just ist Redakteur bei SWR Aktuell Online Baden-Württemberg und trotz seiner oberbayerischen Heimat Erding seit jeher mit dem Schwabenland verbunden, insbesondere mit dem VfB Stuttgart. Da deswegen eine neutrale Berichterstattung im Sport wohl eher weniger möglich wäre, ist es seine Leidenschaft, Nachrichten aus Baden-Württemberg journalistisch und verständlich aufzubereiten, sowohl für Web als auch für Social Media.

Vor dem SWR

Den Weg in die Medien hat Dennis Just ganz klassisch über diverse Praktika für sich entdeckt. Er schrieb für die Lokalzeitung und für diverse digitale Sport-Angebote, bevor er schließlich Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt studierte.

Nach dem Studium ging es schließlich in den Musikjournalismus beim Münchner Radiosender ROCK ANTENNE. Dort war er mit dem Schreiben von Portraits, den neuesten Nachrichten aus der Musikwelt, dem Aufbau verschiedener Social Media-Kanäle und Interviews mit lokalen wie internationalen Künstlern und Künstlerinnen beauftragt. Darüber hinaus ist er ausgestattet mit allen historischen Musikfakten von AC/DC bis ZZ Top und somit ein Top-Teamkollege für entsprechende Quiz-Abende.