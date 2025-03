Mehr als zehn Jahre lang hat der Elefant Yadanar in der Jungbullen-WG im Heidelberger Zoo gelebt. Jetzt ist er alt genug, um auszuziehen. In einem niederländischen Zoo soll er sich paaren.

Wechsel in der Heidelberger Elefanten-Jungbullen-Wohngemeinschaft: Der Asiatische Elefant Khin Yadanar Min, genannt Yadanar, zieht nach zehn Jahren aus der Jungbullen-WG in Heidelberg aus, teilte der Zoo mit. Das 15-jährige Tier sei jetzt alt genug, um sich als Zuchtbulle in einem anderen Zoo mit Elefantenkühen zu paaren.

Mehr als zehn Jahre lang war der Asiatische Elefant Khin Yadanar Min fester Bestandteil der Elefanten-WG im Zoo Heidelberg. Jetzt zieht er um in einen Zoo in den Niederlanden. Petra Medan/Zoo Heidelberg

Yadanars Ausbildung in Jungbullen-WG ist abgeschlossen

Yadanar zieht auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms für Asiatische Elefanten in einen Zoo in den Niederlanden, so der Heidelberger Zoo. Er war 2014 im Alter von fünf Jahren in die Jungbullen-WG gekommen. Seitdem wurde er im Heidelberger Zoo ausgebildet. Seine Ausbildung sei nun abgeschlossen.

Neuer Mitbewohner wird in vierköpfige Elefanten-WG ziehen

Die vierköpfige Jungbullen-WG wird aber demnächst wieder komplett sein. Der Zoo erklärte auf Nachfrage, dass ein neuer Mitbewohner nach Heidelberg kommt. Die Heidelberger Jungbullen-WG ist laut Zoo die einzige derartige Einrichtung bundesweit für asiatische Elefanten. Sie ist eine Anlauf- und Ausbildungsstelle für junge Elefantenbullen. Grundlage der Elefantenhaltung in Heidelberg sei das natürliche Verhalten der jungen Tiere, so der Zoo Heidelberg. Diese verlassen mit etwa fünf Jahren ihre Geburtsgruppe und schließen sich zu Junggesellengruppen zusammen. Wenn die Jungbullen zwischen 12 und 15 Jahre alt sind und sozial gereift seien, könnten sie den Zoo Heidelberg verlassen.