Gayle Tufts ist vielleicht die bekannteste Amerikanerin in Deutschland. Mit der charmanten Sprachmischung "denglish". Sie lebt seit über 30 Jahren in Berlin. Ein Multitalent: Entertainerin, Sängerin, Autorin. Aktuell ist sie mit ihrem Programm PLEASE DON'T STOP THE MUSIC auf Tour. Der Titel ist gleichzeitig ihr Lebensmotto. Egal, was kommt: Für Tanzen und Singen muss noch Platz sein.