Claudia Plattner ist Deutschlands oberste Hüterin der IT-Sicherheit. Sie sorgt dafür, dass Cyberattacken, Hacker und Internet-Kriminalität möglichst gut abgewehrt werden.

Eigentlich ist sie Mathematikerin und Softwareentwicklerin. Jetzt beschützt Claudia Plattner als Präsidentin des "Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik" Deutschland vor Hackern, wie es offiziell etwas sperrig heißt. In ihrer aktuellen Position möchte sie für eine Verbesserung der Cybersicherheitsarchitektur in Deutschland sorgen.

Datenklau, Spionage, Sabotage: So schaden uns Cyberkriminelle

Durch Internet-Kriminalität entstehen der deutschen Wirtschaft pro Jahr rund 200 Milliarden Euro Schaden. Meldungen über weltweite IT-Pannen in Krankenhäusern, auf Flughäfen und bei Banken kennen wir aus den Nachrichten. 2025 steht die nächste Bundestagswahl an: Wichtig, dass dabei externe Beeinflussung durch fremde Staaten bestmöglich verhindert wird.

Alle Cyber-Attacken zu verhindern, geht wohl kaum. Deshalb ist es Claudia Plattner wichtig, mit Angriffen gezielt umzugehen, nicht gleich umzufallen und sich zu wehren.