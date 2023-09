Neurowissenschaftler verrät: so überwinden wir Pessimismus und Denkfehler

Neurowissenschaftler Henning Beck verrät in SWR1 Leute, warum wir mehr können als wir denken. In "12 Gesetze der Dummheit" erklärt er, warum wir immer wieder Denkfehler machen.

»Wir können mehr, als wir denken.«

"12 Gesetze der Dummheit": Denkfehler und Pessimismus

Henning Beck ist Neurowissenschaftler und eröffnet einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen des menschlichen Denkens. Wie lässt sich Pessimismus überwinden? Wie lassen sich neuartige Lösungen finden?

»In einer Gesellschaft, in der die Fähigkeit, mit Informationen umzugehen, zur wichtigsten Kulturtechnik geworden ist, gilt derjenige, der nicht gut denken kann, schnell als wertlos. Dass zu einem schönen Leben mehr dazugehört als Klugheit, kümmert uns nicht. Denn nichts kränkt uns mehr als der Vorwurf, dumm zu sein.

Dumme Menschen haben keine Lobby.«

Politik: Denkfehler und nicht immer vernünftige Entscheidungen

Beck hat sich auf die Suche nach Denkfehlern gemacht, die vernünftige Entscheidungen in der Politik und bei uns allen verhindern. Die beschreibt er in seinem neuen Buch "12 Gesetze der Dummheit".

»Wir sind ein Land ohne große Ressourcen. Wir buddeln nicht aus der Erde, um es dann teuer zu verkaufen. Wir sind ein Land, das von den Ideen seiner Menschen lebt, von seiner Fähigkeit, Probleme ... besser zu lösen als anderswo auf der Welt. Kaum ein anderes Land ist derart darauf angewiesen, dass man sein Gehirn sinnvoll einsetzt und Dummheit(en) vermeidet.«

Henning Beck studierte in Tübingen Biochemie und promovierte im Fach Neurowissenschaften. Er arbeitete an der University of California in Berkeley, hält regelmäßig Vorträge zu Themen wie Hirnforschung und Kreativität.