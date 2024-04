Gesunde Ernährung. Klingt so einfach und trotzdem ist der übliche Speiseplan der Deutschen alles andere als gesund. Wie schaffen wir es, uns umzustellen?

Kleine Veränderungen mit großer Wirkung – das ist im Prinzip das Rezept von Dr. Fionna Zöllner für ein gesünderes Leben. "Healthy Habits" heißt das neue Buch der Psychologin, die seit 20 Jahren am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf rund um die Themen Gesundheit und Lebensqualität forscht. 2021 hat sie zusammen mit ihrem Vater, dem TV-Ernährungs-Doc Dr. Jörn Klasen, ein Buch über gesunde Ernährung geschrieben. Ihr neues Buch ist eine Art Fortsetzung, nach dem Motto: Erkenntnisse und Vorsätze sind ja schön und gut. Aber wie schaffen wir es, unser Verhalten wirklich nachhaltig zu ändern? Mit der Frage hat sich die Psychologin beschäftigt und empfiehlt, gute Gewohnheiten in den Alltag einzubauen.

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier

Ähnlich wie Zähneputzen können auch gesunde Gewohnheiten selbstverständlich werden: mit kleinen Tricks. Wenn die Flasche Wasser auf dem Schreibtisch steht, trinke ich mehr. Wenn ich einen Apfel aufgeschnitten vor mir habe, esse ich ihn. Und wenn ich erst gar keine Chips einkaufe, werde ich abends bei einer "Heißhunger-Attacke" nicht nochmal extra losgehen, um welche zu besorgen. Sich in kleinen Schritten gute Gewohnheiten aneignen – beim Essen, bei der Bewegung, beim Gestalten des Alltags.

Gesellschaftlicher Wandel - hin zum Veggie-Day?

Fionna Zöllner fordert in ihrem Buch einen grundlegenden Wandel, die große Ernährungswende, weil die Standardernährung nicht nur schlecht sei für die eigene Gesundheit, sondern auch den Planeten zerstöre. Sie richtet einen Appell an die Politik und an jeden Einzelnen, an Ladenbesitzer und Landwirte und sieht eine besondere Verantwortung bei Kitas und Schulen: Hier werde die Grundlage gelegt für gesundes und nachhaltiges Leben und Wirtschaften.