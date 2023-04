Wissenschaftsjournalist Bas Kast: So finden Sie Ihr inneres Gleichgewicht

Seit seinem riesigen Erfolg mit dem "Ernährungskompass" weiß Wissenschaftsjournalist Bas Kast aus eigener Erfahrung: Erfolg macht nicht glücklich! Aber was brauchen wir sonst, um ein glückliches Leben zu führen – und was können wir selbst dafür tun?

Mike Meyer

Unglück im Glück

Über eine Million verkaufter Bücher, die in 20 Sprachen übersetzt wurden – seit seinem Erfolg mit dem "Ernährungskompass" hat sich das Leben von Bas Kast grundlegend gewandelt: Alle finanziellen Sorgen waren mit einem Schlag weg, er war berühmt, seine Ehe war – wie auch vorher schon – glücklich. Doch obwohl plötzlich alle finanziellen Sorgen weg waren und jeder ihn kannte, trotz glücklicher Ehe spürte er plötzlich, dass er nach anfänglichen Hochgefühlen nicht wirklich glücklich war.

»Ich hatte eine falsche Vorstellung von Glück!«

Bas Kast fing an, genau das zu tun, was er für den "Ernährungskompass" bereits getan hat und las alle wesentlichen Studien zum Thema Glück und innerer Zufriedenheit – und er machte den Selbstversuch. Heute weiß er, was uns helfen kann, uns gut zu fühlen: angefangen bei manchen Nahrungsmitteln, die Glücksgefühle in unserem Hirn auslösen wie Kurkuma oder Safran, bis hin zu Eisbaden oder Meditieren. Er ist überzeugt:

»Wir können es schaffen, dauerhaft zufrieden zu sein«

Vita

Bas Kast studierte Psychologie und Biologie in Konstanz, Bochum und Boston/USA. Er arbeitet als Wissenschaftsjournalist und Autor. Sein "Ernährungskompass" wurde 2018 als "Wissenschaftsbuch des Jahres" ausgezeichnet. Jetzt hat er dem "Ernährungskompass" den "Kompass für die Seele" folgen lassen.