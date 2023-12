Wie können Krebs und andere Krankheiten besser erkannt und geheilt werden? Die Pathologie hilft bei der Diagnose. Roland Sedivy über seine bizarren Erlebnisse bei einer Autopsie.

Prof. Dr. Roland Sedivy ist Pathologe aus Wien, er war Chefarzt und Stellvertreter des Ärztlichen Direktors an Kliniken in Österreich und der Schweiz. Inzwischen ist er an einem pathologischen Institut in Wien und hat einen Lehrstuhl an der Siegmund-Freud-Universität in Wien inne. In seinem Berufsleben hat er schon einiges erlebt – der Beruf des Pathologen genießt nicht nur in Medizinerkreisen einen speziellen Ruf, hat er doch vorwiegend mit leblosen Körpern zu tun.

Krebs & andere Krankheiten: Pathologie hilft bei Diagnose

Ein großes Missverständnis in der Pathologie: Pathologen sind nicht ausschließlich "Leichenärzte", sondern auch und gerade wichtige Experten bei der Suche nach Ursachen für Krankheiten und mit ihrem geschulten Blick am Mikroskop ein unverzichtbarer Baustein zum Beispiel bei der Diagnose von Krebs.

Die Pathologen sind zuständig für die Todesursache bei Verstorbenen im Krankenhaus und machen auch für Lebende vieles. Die Rechtsmediziner, das sind die Detektive mit dem Skalpell. Die arbeiten für das Gericht, zum Beispiel bei Morden.

Beim Blick in die Leiche entdeckt man Bizarres

Natürlich gehört auch die Sektion zum Geschäft von Roland Sedivy: Das Öffnen einer Leiche gewährt einen Blick in das Innere eines Menschen, der vieles offenbart.

Eine Obduktion oder auch innere Totenschau ist dafür da, dass man eine Todesursache klärt oder auch bei der Verbrechensaufklärung hilft.

Für die einen ist das faszinierend, für die anderen gruselig und abstoßend. Entsprechend ranken sich darum einige Mythen. Sedivy weiß, dass es beim Sezieren einer Leiche vor allem auf eines ankommt: Sorgfalt und Erfahrung. Dennoch: Auch für ihn gab und gibt es immer wieder rätselhafte Fälle. Von denen und seinem ganz speziellen Beruf erzählt er in SWR1 Leute.