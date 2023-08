per Mail teilen

True Crime ist sein Leben: Der Ulmer Rechtsmediziner Sebastian Kunz hilft, Verbrechen aufzuklären. War es ein Unfall, Suizid oder Mord? Worauf es bei seiner Arbeit ankommt, verrät er in SWR1 Leute.

War es ein Unfall, Suizid oder ein Verbrechen? Bei ungeklärten oder mysteriösen Todesfällen kommen solche Fragen auf. Häufig hilft dann eine Obduktion, meist von der Staatsanwaltschaft oder gerichtlich angeordnet, durchgeführt von Rechtsmedizinern. Chef der Rechtsmedizin am Universitätsklinikum in Ulm ist Prof. Sebastian Kunz. Er weiß: Auch in der rechtsmedizinischen Obduktion wird schon lange nicht mehr nur mit dem Skalpell gearbeitet.

Rechtsmediziner untersucht Verbrechen

Dass Rechtsmediziner ausschließlich mit Toten arbeiten, ist allerdings ein Gerücht.

»Wir haben es auch immer wieder mit Lebendpatienten zu tun, zum Beispiel, wenn wir nach Schlägereien das Verletzungsbild differenzieren oder Täterspuren analysieren.«

True Crime Podcast

Vor seinem Gang nach Ulm leitete Sebastian Kunz vier Jahre lang die rechtsmedizinische Abteilung des Universitätskrankenhauses in Reykjavik, Island. Inzwischen hat Kunz einen True Crime Podcast mit seiner Frau, Rechtsanwältin Tina Kunz. Wie es dazu kam, wie man den perfekten Mord ohne Spuren begeht und wie man sich an einem echten Tatort zu verhalten hat, das verrät er in SWR1 Leute.