Welche Zukunft hat der deutsche Sozialstaat?

Rente und Kranken- & Pflegeversicherung im Fokus

Fast 40 Jahre hat sich Prof. Rainer Schlegel in der Sozialgerichtsbarkeit engagiert, die vergangenen zehn Jahre als Vize- und Präsident des Bundessozialgerichts (BSG). Das Bundessozialgericht ist für uns alle entscheidend, da dessen Urteile häufig weite Bevölkerungsteile in existenzieller Weise betreffen.

So entscheidet das BSG über Streitigkeiten auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit, zu dem die Kranken- und Pflegeversicherung als auch Renten- und Künstlersozialversicherung gehören. Bereiche, die Millionen Menschen betreffen, aber, so warnt Rainer Schlegel: "Die Anzahl der Lehrstühle, an denen zumindest auch Sozialrecht gelehrt wird, hat drastisch abgenommen."

Wirtschaft und Sozialstaat - wohin geht Deutschland?

Rainer Schlegel ist für klare Worte bekannt und hat sich nie gescheut, Missstände zu benennen.

Wir pflegen im Bereich Gesundheit und Soziales stark den Solidaritätsgedanken, den viele aber nur noch im Sinne von Umverteilung verstehen. Die Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und dem Wohlergehen des Sozialstaats haben viele jedoch nicht hinreichend im Blick oder gar nicht verstanden.

Wie muss sich der Sozialstaat für die Zukunft aufstellen? Antworten von Prof. Rainer Schlegel in SWR1 Leute.