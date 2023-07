»Die Jungen werden sehen, dass ein Drittel bis die Hälfte des Bundeshaushalts in die Rentenkassen und die Gesundheitsausgaben fließt. Damit zwingen wir unsere Kinder eigentlich, den Generationenvertrag zu kündigen.«

Bernd Raffelhüschen ist im Rahmen des Rententages bei SWR1 am 5. Juli zu Gast in SWR1 Leute privat

Rente: Klare & deutliche Worte

Wie sicher ist unsere Rente in Zukunft? Schaffen wir es auch in Zukunft, den Generationenvertrag zu erfüllen? Zu diesen und anderen Fragen, die die Rente betreffen, hat der Ökonom Bernd Raffelhüschen eine klare Meinung. Und die äußert er auch, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Bernd Raffelhüschen ist seit 1995 Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Freiburg. Geboren wurde er im hohen Norden, in Niebüll, studierte in Kiel, Berlin und Dänemark.

Seine Vorschläge zur Rente sorgen für Diskussionen

Seine Themen sind Immobilienwirtschaft, Rente und Gesundheit. Er saß bis 2020 im Aufsichtsrat der Ergo-Versicherungsgruppe und ist Markenbotschafter der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). Immer wieder sorgt er mit seinen Vorschlägen für kontroverse Diskussionen, zuletzt zur Selbstbeteiligung bei Arztbesuchen oder eben zum Rentensystem. Im Rahmen des Rententages bei SWR1 Baden-Württemberg am 5. Juli 2023 sprechen wir mit Bernd Raffelhüschen live in SWR1 Leute darüber, wie wir die Rente auch für zukünftige Generationen gerecht und für alle finanzierbar machen können.